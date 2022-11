WWE | NXT si conferma ancora su buoni numeri

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 664.000 spettatori e un rating di 0.15 nella fascia demografica 18-49. Ascolti costanti Lo show sisulivelli e infatti si mantiene costante negli ascolti. Inoltre NXT si è classificato al 40° posto della classifica dei 150 show via cavo della serata. Ricordiamo inoltre che NXT ha dovuto affrontare la concorrenza della copertura televisiva riguardante le elezioni in USA. WWE NXT last night on USA Network (8-10:06pm):664,000 viewersP18-49 rating: 0.15#40 cable original in P18-49 pic.twitter.com/efQudAMlVO— Brandon Thurston (@BrandonThurston) November 9, 2022

The Shield Of Wrestling

...nella giornata del 26 ottobre ed è stato voluto da Triple H in persona ( ormai al comando della... infatti, aveva fatto lottare Jushin Thunder Liger, icona della New Japan Pro Wrestling, a...Dove vedereVi ricordiamo che le puntate settimanali disono disponibili, con il commento in italiano, su Discovery+. Gli eventi speciali, invece, come accaduto di recente con Halloween ... NXT 08-11-2022 – Risultati Live WWE Viewership for the November 8 edition of WWE NXT is in. According to Brandon Thurston, NXT on November 8 drew 664,000 viewers. This number is down slightly from the 670,000 viewers the show drew last ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...