Verona | Faraoni out per la Juve | rientra nel 2023

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tegola in casasalta lae Spezia: il calciatore rientrerà dall’infortunio soltanto nel2022 finito per Davide. Il laterale destro delha riportato una lesione di primo grado al retto femorale anteriore della coscia destra durante la partita con il Monza ed è dunque out sia per lache lo Spezia. Il suo rientro in campo è previsto solo per gennaio, con la ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

