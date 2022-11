Se Twitter ha licenziato via mail | oggi Meta procede con le telefonate

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Prima è toccato a, col giorno X che è stato annunciato – tra attese diper chi è salvo sull’account aziendale eper chi è statosu quello personale – e una causa collettiva contro l’azienda. Ora tocca ache, da quando è entrato in attività, si è trovato per la prima volta ad annunciare licenziamenti di massa. A dare l’anticipazione era stato il Wall Street Journal, che ha parlato – entro la giornata di– di licenziamenti Facebook fino a 87 mila dipendenti. Arrivato il giorno, sono migliaia le persone in attesa della possibile, fatidica chiamata dopo la conferma del taglio personale fatta ai dirigenti da Mark Zuckerberg. LEGGI ANCHE >>> Anchepronta a licenziare in massa, per la prima volta dall’inizio delle sue ...