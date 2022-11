Roma | incidente sul monopattino | cade e sbatte la testa | ragazza finisce in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si trovava a bordo del suoelettrico, di quelli che stanno invadendo la Capitale (e non solo), quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Ed è caduta a terra, rimanendo ferita. Questo è quello che è successo ieri sera, intorno alle 20.30, a, più precisamente sul lungotevere degli Anguillara.con ilsul lungotevere degli Anguillara La, pare una studentessa universitaria, si trovava a bordo del, all’altezza di Ponte Cestio, quando ha perso il controllo del mezzo. Ed è caduta a terra,ndo la. Fortunatamente, non è in condizioni gravissime: è stata portata in, al San Giovanni, in codice giallo, dove i medici si stanno prendendo cura di ...