Musetti avanti tutta. Stricker chiude vincendo. Passaro e Arnaldi battuti all'esordio

Quandodebuttava a Milano a novembre di un anno fa, Chun - Hsin Tseng era fuori dai primi 200 del ranking. Ora il cinese di Taipei nato l'8 agosto come Federer ma nel 2001, è numero 90 della ...... non hanno bisogno che faccia loro da traino' Ottima la prima per Lorenzoalle Intesa San ... Inoltre, ti senti un traino per le nuove generazioni Poiché Sinner adesso è un po' piùper ...Le parole di Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il match vinto contro Tseng: “Rispetto all’anno scorso, oggi mi sento catapultato in un’altra dimensione. Passaro e Arnaldi Sono amici e profess ...Lorenzo Musetti sta dimostrando notevoli passi in avanti nell'ultima parte di stagione sul cemento, mostrando tanti miglioramenti nel suo affascinante gioco. In vista anche del futuro, l'azzurro è ora ...