Modena Femminile | girone d’andata da primato

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Altra domenica di gloria per il. Per la 9^ e ultima giornata deldell’Eccellenza, la prima squadra di Massimo Montanini ha vinto 13-0 sul campo dell’Audace A.S.D. con le reti di Coppelli, Monzani Vecchi (tripletta), Pascarella, Gandolfi, Boni, La Torre, Ferlicca e Sarego (doppiette) e Dotto. Dunque, con questo successo, le ragazze chiudono al comando, con 26 punti, la prima fase del campionato con 5 punti di vantaggio sulla Sammartinese. Un successo parziale confermato anche in Coppa Italia, dove è stata conquistata la semifinale. Per quanto riguarda il weekend del Settore Giovanile, l’Under 19 ha vinto 4-1 a Riccione con le reti di Nicolini e Pellegrino (tripletta), l’Under 17 è stata sconfitta a Ferrara dalla Spal 4-2 (gol gialloblù di Lancelotti e Pecchi), l’Under 13 nel torneo Csi ...