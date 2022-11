Iran | nazionale pallanuoto non canta inno | si allarga protesta contro Teheran

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Bangkok, 9 nov. (Adnkronos) - Ladellaiana si è rifiutata dire l'della Repubblica islamica durante la prima partita dei Giochi asiaticil'India a Bangkok, in Thailandia. Una forma dipacificail regime dimentre inproseguono le manifestazioni di piazza scoppiate a metà settembre dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta a 22 anni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. Il filmato degli atleti rimasti in silenzio è diventato virale sui social media, con gli utenti che hanno sottolineato che ogni occasione viene sfruttata per manifestare il proprio dissenso nei confronti del ...

...di sicurezzadella Federazione russa Mykola Patrushev ieri è arrivato a Teheran, probabilmente per discutere della possibile vendita di missili balistici iraniani alla Russia. L'...'Da ora in poi, qualsiasi relazione con quell'agenzia terroristica sarà ritenuta un coinvolgimento in attività terroristiche e azioni contro la sicurezzadell'', ha aggiunto Khatib.Bangkok, 9 nov. (Adnkronos) - La nazionale della pallanuoto iraniana si è rifiutata ... Una forma di protesta pacifica contro il regime di Teheran mentre in Iran proseguono le manifestazioni di piazza ...Washington, 9 nov. (Adnkronos) - L'Iran cerca di dimostrare a livello internazionale i suoi legami profondi con la Russia. Lo ha dichiarato l'Istituto americano per lo studio della guerra ...