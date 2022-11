I democratici di Biden sembrano avere evitato almeno la catastrofe

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il quadro del voto negli USA sarà più chiaro nei prossimi giorni. Tuttavia a poche ore dalla chiusura dei seggi per le elezioni di Midterm, è chiaro che i repubblicani avanzano verso la conquista della Camera mentre il Senato rimane in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa come quelle in Pennsylvania tra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz e in Georgia tra il reverendo dem Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker. Il Presidentetira intanto un sospiro di sollievo: non si è materializzata quell’ondata rossa in cui sperava il Grand Old Party e ila. In base agli ultimi dati aggiornali, il partito dell’Elefante ha strappato 6 seggi alla Camera (solo 1 i dem), ...