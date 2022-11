Fiumicino Tassametro alterato per guadagnare di più | tassista truffatore denunciato

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Erano in servizio di controllo all’aeroporto “L. Da Vinci” di, area partenze, gli agenti della squadra vetture del Gpit, Gruppo Pronto intervento Traffico della Polizia di Roma Capitale, quando nell’ambito delle verifiche ai mezzi per il trasporto di persone, gli operanti hanno scorto un dispositivo anomalo a bordo di un taxi. Da analisi più approfondita è stato accertato che tale strumento fosse collegato ad un congegno, che a sua volta trasmetteva impulsi radio al, con lo scopo di aumentare a piacimento i costi delle corse, alterando di fatto le tariffe, per truffare la clientela. Gli agenti hanno subito posto sotto sequestro il mezzo e hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario del veicolo, un uomo di 55 anni, che dovrà rispondere del reato di truffa aggravata. Il cinquantacinquenne è ...

Aveva collegato ila un congegno che trasmetteva impulsi radio e aumentava i costi delle corse. Ma gli ... Durante i controlli all'aeroporto Leonardo di, nell'area partenze, gli ...Erano in servizio di controllo all'aeroporto 'L. Da Vinci ' di, area partenze, gli agenti della squadra vetture del GPIT , Gruppo Pronto intervento ...trasmetteva impulsi radio al, ...L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata. Il taxi è stato sequestrato e il 55enne dovrà pagare una multa di 600 euro per aver alterato ...Alterava il tassamento per truffare i clienti. Succede a Fiumicino, all'aeroporto Leonardo Da Vinci. A smascherare il tassista nell'area partenze dello scalo internazionale gli agenti del Gpit della p ...