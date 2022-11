Cremonese-Milan 0-0 | Pioli | “Potevamo fare di più”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Stefano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Reti inviolate e uno 0-0 dolceamaro che regala un punto ciascuno. Per laè un momento positivo: il pareggio conquistato stasera ha il sapore della vittoria, nonostante non ci siano ancora state vittorie nel suo percorso in A. Brusco stop invece per ilche, orfano di Hernandez e Giroud, lascia per strada due punti fondamentali e permette la fuga sfrenata del Napoli con 8 punti di distacco. Dietro la corazzata, ilè riuscito due volte ad essere pericoloso: al 56’ con Origi che scarica in rete, ma viene annullato per fuorigioco; al 90+6’ colpo gobbo della new entry Marko Lazetic che fa fuori un paio di difensori ...