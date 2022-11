Basket femminile | EuroCup 2022-2023 | Sassari perde anche contro le London Lions

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Altra brutta batosta pernella fase a gironi dell’. Al PalaSerradimigni le ragazze di Antonello Restivo perdonole(63-73) e subiscono la terza sconfitta su tre partite in campo europeo. Fondamentali per la squadra ospite i 29 punti e 8 rimbalzi di una stratosferica Mikiah Herbert-Harrigan e i 15 punti di Holly Winterburn. Non servono invece a nulla alle sarde i 17 punti di Joyner Holmes, i 16 di Elin Gustavsson e i 15 di Debora Carangelo. La squadra di casa fa leggermente meglio nei primi minuti (7-4), ma poi le ragazze di Roy Clark alzano il ritmo e grazie soprattutto alle triple di Herbert-Harrigan e Snytsina chiudono il primo quarto in vantaggio (15-17). Dopo la breve ...

A fine partita ci sono da segnalare le cinque giocatrici in doppia cifra per la squadra ospite, ovvero Ivana Dojkic (24), Iliana Rupert (13), Kitija Laksa (12), Olbis Andrè (11) e Francesca Pasa, ma ...Prova subito a riprendere la fuga la squadra di casa a inizio ripresa, con Costanza Verona che si sblocca, dopo zero punti nel primo tempo, e con 4 punti e un assist firma il +10 per la sua formazione.Terza giornata di regular season di Eurolega 2022/2023 in archivio per le due compagini italiane impegnate, Schio e Virtus Bologna.