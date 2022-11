(Di mercoledì 9 novembre 2022) La conduttrice tv è reduce dalla separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi e si gode attimi felici in famiglia, circondata dai suoi affetti. L'articolo proviene da DireDonna.

... ecco chi è la sua nuova fiamma SEMPRE INSIEMEfesteggia i 99 anni di nonna Mela NESSUN FLIRT Ilary Blasi con Edmondo Israilovici: 'Aria di flirt Tira un'ariaccia…' ALBERO E ...... ecco chi è la sua nuova fiamma SEMPRE INSIEMEfesteggia i 99 anni di nonna Mela ALBERO E LUCINE Cristiano Ronaldo batte tutti: a casa sua è già Natale! IN POSA PER I PAPARAZZI Eros ...Alessia Marcuzzi ha festeggiato i 99 anni della sua amata nonna Mela, spesso protagonista delle sue foto e storie social. La conduttrice tv, in un’occasione così importante, ha voluto ricordare ...Insieme alla conduttrice 49enne ci sono la madre, Antonella, e le zie, tutte figlie della donna a cui lei è da sempre ...