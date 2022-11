Reggio Calabria | Carlo Alberto di Monaco riceve la laurea honoris causa

(Di martedì 8 novembre 2022) Intensa giornata quella di ieri, per il principeII di. Il reale, ieri, ha infatti ricevuto un titolo accademico particolarmente prestigioso dall’Università “Mediterranea“, a, lungo un percorso durato 3 giorni, che lo ha visto protagonista. La prima, conclusasi ieri pomeriggio, ha riguardato il MarRc, il Museo archeologico nazionale che ospita gli splendidi Bronzi di Riace. In occasione del 50esimo anno della riemersione delle statue, è stata organizzata una visita alla mostra “L’età degli eroi”, in piazza Paolo Orsi, nei pieni protocolli di sicurezza. Seconda tappa, l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università “Mediterranea”. In seguito è stato poi il titolo dial Principe...

Sanzioni fino a 50.000 euro se Humanity One e Geo Barents non lasceranno il porto. La Rise Above potrà approdare a. Ocean Viking, pressing su Roma.La nave Rise Above ha attraccato al molo di ponente dopo essere arrivata al porto di, scortata da due motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Da poco hanno preso il via le operazioni di sbarco: tutti gli 89 migranti che si trovano a bordo ...È stato presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. È stato ...Si è conclusa con un'ovazione ed il pubblico la prima della "Passione secondo Pasolini" che si è tenuta presso il Teatro Zanotti - Bianco di Reggio Calabria. Una straordinaria rappresentazione - si le ...