Quarto liceo occupato a Roma | la protesta degli studenti capitolini

(Di martedì 8 novembre 2022) Al via la quarta occupazione dell'anno scolastico a. Dopo l'Argan, l'Albertelli e l'Enzo Rossi,anche ilMamiani nel quartiere Prati. A guidare la, il Collettivo autorganizzato della scuola. Davanti all'edificio, al civico 30 di viale delle Milizie, si è recato il vicepreside, Ettore Lalicata. In queste ore verrà formalizzata la denuncia da parte dell'istituto. Altra giornata di proteste quella di oggi nelle scuole della Capitale. AlVisconti, picchettoper chiedere di attenzionare la questione edilizia scolastica. E, intanto, cresce la fibrillazione dei collettivi studenteschi di altre scuole superiori in vista della manifestazione nazionale del prossimo 18 novembre, organizzata dalla Rete...

notiziediprato.it

... i ragazzi che frequentano a Pescara l'istituto superiore Alessandro Volta, ilartistico ... Per quelli di Roccamorice che terminano le lezioni alle 14, l'autobus c'è und'ora prima e cioè ...Nella categoria J2/3 Giulia Misurale (Auxilium) entra in finale con ilpunteggio e mantiene ... non era al massimo delle sue potenzialità ed Elena, ginnasta al quinto anno di, per ogni ... Rubano la bici a uno studente ucraino del liceo musicale, il preside del Marconi gli regala una mountain bike [notiziediprato.it] Al via la quarta occupazione dell’anno scolastico a Roma. Dopo l’Argan, l’Albertelli e l’Enzo Rossi, occupato anche il Liceo ...BRINDISI - Il Liceo Artistico E. Simone di Brindisi è di nuovo presente alla Biennale dei Licei Artistici,giuntaalla quarta edizione, con un’opera selezionata dal Comitato tecnico nazionale, realizzat ...