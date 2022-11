Qatar 2022 | ambasciatore Mondiali | “Omosessualità è danno mentale”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – ”L’è un”. Lo ha detto l’delper i, l’ex calciatore professionista Khalid Salman, nel corso di un’intervista alla tedesca Zdf per il documentario ‘Geheimsache’ che andrà in onda questa sera. ”Bisogna accettare le nostre regole qui”, ha dichiarato Salman definendo l’”haram”, proibita secondo l’Islam, prima che l’intervsta venisse interrotta dal Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo. ”Molte cose arriveranno nel Paese durante i. Per esempio, parliamo di gay”, ha detto Salman. ”La cosa più importante è che tutti quelli che accettano di venire qui accettino anche le nostre regole”, ha aggiunto, sottolineando i ”problemi con i bambini ...

Il colloquio, anticipato da alcuni media e dalla stessa tv, andrà in onda stasera alle 20.15, nell'ambito di un documentario sul "segreto". "Durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose ...2 - Il Presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi e l'Emiro delTamim bin Hamad Al - Thani durante una cerimonia a Doha,, 14 settembre3. QUASI AMICI Gli investimenti in Egitto e le ... Mondiali Qatar 2022, Klopp si arrabbia: "Non avete fatto abbastanza contro il Mondiale in Qatar"