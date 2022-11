(Di martedì 8 novembre 2022) Succede in India,di Kota. L'animale è entrato in un'abitazione e ha attaccato quattro persone, ferendone due in modo ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Succede in India, nella città di Kota. L'animale è entrato in un'abitazione e ha attaccato quattro persone, ferendone due in modo ...... il responso del campo segue una traiettoria puntiforme, con esiti a macchia di. I dati ... Le previsioni di. È forse prematuro " avverte Coldiretti Mantova " prevedere i trend di... Leopardo semina il panico in città: trovato nella cucina di una casa. Il video