Il Vasco dei record approda al cinema | “Portiamo gioia in un momento terribile”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Vacanze romane con bagno di folla perRossi. Il Blasco è stato accolto da centinaia di fan a piazza Esedra sul red carpet che ha preceduto la premiere del docufilm ‘live, Roma Circo Massimo’, in arrivo nelle saletografiche il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Urla, cori e striscioni hanno accolto l’arrivo del rocker di Zocca prima della proiezione in anteprima del docufilm, diretto da Pepsy Romanoff, che ripercorre la musica e l’emozione del Live deial Circo Massimo, con 140.000 spettatori che hanno invaso l’arena capitolina l’11 e 12 giugno scorsi. “un po’ dianche al, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. Siamo usciti da due anni terribili, dobbiamo ricominciare a vivere. ...

Due particolarità: un boato di entusiasmo da parte del pubblico in sala ha accolto la notizia... ci sarà continuità", ha promesso...Vasco Rossi torna negli stadi. Dopo il clamoroso successo dell'estate 2022, con lo show di Ancona per quanto riguarda le Marche, prosegue anche nel 2023 il Vasco Live Tour. Rese note poco fa ...