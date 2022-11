Il docente è anche un “educatore affettivo” | “serve che sappia stare con la rabbia e con la gioia dell’alunno” INTERVISTA al Professor Gaetano Cotena

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 8 novembre 2022) “L’insegnante non è l’, compito che spetta ai genitori”. L’affermazione dello psichiatra Raffaele Morelli, già rilasciata tempo fa al quotidiano La Verità e rilanciata sui social nei giorni scorsi, sta facendo molto discutere il popolo degli insegnanti, specie dopo i recenti casi di cronaca. “Lui – prosegue Morelli – incarna l’autorità del sapere. Ma poiché non c’è insegnamento senza relazione, deveconoscere i codici della crescita”. Abbiamo rivolto in proposito alcune domande a, psicoterapeuta,e a contratto di Psicologia Clinica e Abilità relazionali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia edi Scienze Umane presso il Liceo G. Galilei di Ostiglia. ...