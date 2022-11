Esonero dopo quattro partite ? | “Non conosce nemmeno i nomi” ????

Agenzia Nova

Clamorosamente però potrebbe arrivare unneanche un mese di ...Allenatore e società hanno maturato di comune accordo questa decisionegli ultimi risultati in campionato e coppa. Lasciano l'incarico anche mister Gerardo Franza e il preparatore atletico prof. ... Tridico (Inps): “Immagino un esonero contributivo per le donne dopo il parto” L’ex tecnico dell’Ischia Calcio, dopo qualche mese di pausa è tornato sulla breccia dopo l’esonero di “Billone” Monti. Dopo un inizio di carriera in settori giovanili importanti come quello della ...Chiamato a guidare la squadra meno di un mese fa, la sua panchina sarebbe già a rischio: possibile esonero Fermo da oltre due anni dopo l’addio al Barcellona nell’estate 2020, Quique Setien è tornato ...