COP 27 | Siamo “Su un’autostrada verso l’inferno climatico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Il ventisettesimo vertice sul clima delle Nazioni Unite è in corso: la COP 27 è ufficialmente iniziata. La conferenza si svolge a Sharm-El-Sheikh, luogo in cui per i prossimi dieci giorni i capi di stato e di governo dovranno discutere sul destino del nostro Pianeta. COP 27: l’introduzione di Antonio Guterres La COP 27 si apre con un discorso di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 2017. Il suo messaggio è molto chiaro: “super un infernoe abbiamo il piede sull’acceleratore“. La temperatura globale continua a salire, così come le emissioni, e il nostro Pianeta sta per raggiungere il punto di non ritorno, il momento in cui i danni saranno irreversibili. Nel suo discorso sottolinea come la risposta alla crisi climatica sia nelle nostre mani, ma anche che ...