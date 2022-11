Allarme Kvaratskhelia | in dubbio anche la gara con l’Udinese

Tutto Napoli

Non c'è(lombalgia) e sembra un azzardo Elmas a sinistra anziché Raspadori. Ma ... Da solo Osimhen ha tenuto continuamente inla difesa bergamasca. Sulla scacchiera della partita,...Mercoledì era toccato al georgiano, la cui Mini Countryman era stata rubata e ritrovata nel giro di poche ore, forse grazie all'impianto disatellitare che era montato a bordo. ... Repubblica - Allarme Kvaratskhelia: rischia di saltare anche l'Udinese Kvaratskhelia potrebbe saltare non solo l'Empoli ma anche la gara di sabato sempre al Maradona contro l'Udinese ...Intanto il Napoli è davanti a tutti, vince anche senza il suo miglior giocatore Kvaratskhelia (e Spalletti, per il quale il gruppo è sacro, ha subito sottolineato l’assenza del georgiano nel ...