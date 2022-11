Trieste | Science+Fiction Festival

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 7 novembre 2022) L a 22? edizione di, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza si è conclusa con la cerimonia di premiazione, domenica 6 Novembre 2022, presso il Politeama Rossetti, al Teatro Miela ed al DoubleTree by HiltonSulla 22? edizione di, spende qualche parola, lo stesso direttore Alan Jones esordiando ciò: Non potrei essere più entusiasta del mio primo anno come direttore artistico del. Un’edizione culminata con le nostre giurie composte da esperti professionisti che hanno scelto come film vincitori quelli che considerano il meglio delle produzioni fantascientifiche del 2022. Dal provocante e ...