Storia diplomatica | François Charles Hugues Laurent Pouqueville

(Di lunedì 7 novembre 2022)nato a Le Merlerault, 11 aprile 1770 è finito a Parigi, 20 dicembre 1838) è stato un diplomatico, scrittore, storico e archeologo francese. Originario della Normandia,fu membro dell’Institut de France. Viaggiò a lungo nella Greciaoccupata dall’Impero ottomano nel periodo 1798-1820, prima come ostaggio del sultano turco, poi come console generale di Napoleone Bonaparte presso la Corte di Alì Pascià di Giannina. Con la sua diplomazia e con le sue opere divenne un architetto di spicco del movimento filellenista in Europa, e contribuì in modo significativo alla liberazione dei Greci, e alla rinascita della nazione greca. A Parigi presentò la sua tesi di dottorato De febre adeno-nevrosa seu de peste ...