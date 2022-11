Reddito di cittadinanza | ora è l’Inps ad anticipare la riforma

(Di lunedì 7 novembre 2022) Novitàdi, cosa cambia. In arrivo le modifiche del governo Meloni. Il sussidio non sarà cancellato ma ci saranno importanti novità: sarà limitato nel tempo, andrà a calare e sono previste anche sospensioni semestrali. Tra i punti chiave anche la sospensione a chi rifiuta anche una sola proposta di lavoro. Ildi“non può essere a vita. Va fissato un termine oltre il quale non si può andare, un po’ come con la Naspi (l’indennità di disoccupazione)”, ha spiegato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Laprevede, “dopo i primi 18 mesi didi, che si possa andare avanti al massimo per altri due anni e mezzo, ma con un décalage”. Leggi anche:di ...

