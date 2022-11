Paolo Bonolis è in crisi con Sonia Bruganelli? Il conduttore svela tutto

Dopo Giorgia Soleri, influencer e immonda poetessa, ci mancava solo, mattatore del pre - cena per casalinghe e conduttore inutilmente colto della trashata nazionale, che si improvvisa ...intervistato da Mara Venier a Domenica In ha risposto alle domande sulla presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli smentendo ogni rumors. Così come ogni domenica ecco che anche nel ...Donna con una bellezza semplicemente travolgente; Sara Croce sa perfettamente come far perdere la testa a tutto il popolo del web.Paolo Bonolis intervistato da Mara Venier a Domenica In ha risposto alle domande sulla presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli smentendo ogni rumors. Così come ogni domenica ecco che anche nel p ...