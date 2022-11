Oroscopo Branko Lunedì 7 Novembre 2022 | Pesci determinato

Leggi su zon

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’diper oggi,Ariete Giornata nella quale avete finalmente superato un periodo di forte stress. Prendetevi del tempo per voi stessi e chi vi vuole bene. Toro La forma fisica è ottima e ancor di più quella psicologica. Avete ingranato la giusta marcia e potete togliervi belle soddisfazioni. Gemelli Avete tanta fiducia nel prossimo e in chi vi circonda. Lasciatevi andare con entusiasmo. Cancro Avete bisogno di libertà e trasgressione. Siete stanchi della solita routine e non vedere l’ora di evadere, cambiare aria. Leone Evitate polemiche inutili e discussioni. Dovete andare avanti e superare gli ostacoli. Il passato è alle spalle. Vergine I contatti con chi vi circonda sono ottimi e potete togliervi belle soddisfazioni. Le opportunità sono dietro ...