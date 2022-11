Irene Antonucci | un' attrice “Alpha”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) E' una donnanel settore del cinema, una self made woman che si è fatta largo dopo una lunga gavetta e preparazione e che non smette mai di evolversi grazie a un senso di curiosità che la contraddistingue. Quali sono, a tuo parere, le doti necessarie per una donna che vuole avere successo nel mondo del cinema oggi? “Il processo stesso. Credo che ogni donna da sempre abbia l'idea di evolversi, crescere come essere umano e come professionista”-dice la-“ma prima di giungere al successo in quanto tale è importante raggiungere i piccoli successi quotidiani, nonché farsi spazio in un mondo basato sull'educazione patriarcale. Per quanto si parli di emancipazione e rivoluzione nel mondo lavorativo, questo substrato educativo ancora ci condiziona e questo include sia uomini che donne e la ...