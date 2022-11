Calciomercato.com

Quello che l'sta pagando è solo causa sua come prima, nella vittoria aveva avuto il merito di scegliere (/Conte/Oriali etc...) e investire. ORA E' RESPONSABILE DEL DECLINO e penso non ...Durante la lunga sosta per il Mondiale,e Ausilio affronteranno anche la pratica sul ... Vedere l'immagine più grandeIl pallone ufficiale dell'2022/2023Prezzo Di Listino:11,90 Nuova Da:10,... Inter, Marotta: 'Porto, sorteggio favorevole. Profonde riflessioni per troppi ko esterni. Skriniar Incontro in settimana' Giuseppe Marotta ha aggiornato sull'andamento delle trattative tra Inter e Skriniar per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: "Nel ...L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato la seconda qualificazione di fila agli ottavi, facendo i complimenti: “Abbiamo concluso la scorsa stagione con orgoglio, avendo ...