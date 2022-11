Il mio vicino Adolf | macchina perfetta di suspense e umorismo sui generis

(Di lunedì 7 novembre 2022) C’è un piccolo, grazioso film che ha fatto imbufalire tanta azzimata critica occidentale. S’intitola Il mioe secondo gli autorevolissimi Variety e Guardian il film diretto dal regista di origine russo-israeliana Leon Prudovsky “si abbassa a gag da Mamma ho perso l’aereo” e “vive di stupidità eccentrica”. Ecco, facciamo allora come chiede il professor Keating ne L’attimo fuggente davanti all’introduzione con grafico Prichard: strappiamo, anzi spegniamo, le due pagine web delle recensioni di mister Bradshaw e mister Debruge. Hanno visto, come si usa dire, un altro film. Poi per carità non siamo di fronte a Schindler’s list, ma nemmeno davanti a quell’ipocrita paciugo de La vita è bella. Dopo una rapida introduzione in un generico Est Europa del 1934 nel giardino della casa di una famiglia ebraica dove la figliola ...

