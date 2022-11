Il caso Mussolini di Maurizio Serra

(Di lunedì 7 novembre 2022) Questo libro non è una biografia di, né una ricostruzione della società italiana dal ventennio fascista fino alla Liberazione del 25 aprile 1945. È il tentativo di mettere in luce unche continua a pesare...

La Stampa

Come non ha garantito la popolazione ebraica italiana il fatto che Benitoavesse note ... Cultura "I Netanyahu" è uneditoriale sintomatico dei nostri tempi Francesco Pacifico ...... ma addirittura ad attenderlo a braccia aperte è Benito. Costui regala al giocatore la ... L'accaduto crea unmediatico e mantiene per un grosso periodo il giocatore fuori rosa. Questa ... Oliviero Toscani e il caso Mussolini: “Non bisogna cancellare il passato, serve un partito armato di intelligenza” Lo scrittore Antonio Scurati racconta a Fanpage.it il libro “M. Gli ultimi anni dell’Europa”, ultimo capitolo della saga sul Fascismo e Mussolini. Chissà come sarebbe cambiata la Storia dell'Italia e ...Hanno fatto molto discutere, anche per le minacce di querela dell’intervistato, le dichiarazioni di Ignazio La Russa a La Stampa, dove ribadisce l’amicizia con il Presidente della Comunità ebraica mil ...