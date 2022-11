House of the Dragon | uno dei gemelli Cargyll non è chi pensiamo che sia

(Di lunedì 7 novembre 2022) I produttori diof the, prequel de Il Trono di Spade, hanno segretamente scambiato iquando uno di loro ha preso il Covid. I nomi a Westeros sono un problema, specialmente quando si parla della casata dei Targaryen, e lo abbiamo visto molto bene inof The, quando la regina Alicent (Olivia Cooke) dà il via a una guerra che si prospetta sanguinaria solo per aver fatto confusione con gli Aegon. Forse Re Viserys avrebbe dovuto sussurrare con più precisione il nome del suo erede al trono, o forse l'autore George R.R. Martin si diverte a creare scompiglio scegliendo nomi sempre uguali. Gli episodi finali della prima stagione, però, hanno puntato i riflettori anche sui: due cavalieri identici della …

House of the Dragon, una cena di famiglia. Trama e recensione dell'episodio 8 I produttori di House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade, hanno segretamente scambiato i gemelli Cargyll quando uno di loro ha preso il Covid. NOTIZIA di GIORGIA SDEI — 07/11/2022 I nomi a ...Secondo molti, i draghi di Rhaenyra potrebbero rivelarsi in realtà uno svantaggio per la Regina di House of the Dragon.