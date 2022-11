Giocare da grandi I dettagli dell’evento

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’Osservatorio sul gioco istituito da SWG e IGT nel 2020 approfondisce in chiave empirica i principali temi del settore. Nel corso degli anni l’Osservatorio ha rilevato evidenze e tendenze che interessano il gioco pubblico restituendo una fotografia completa ed attuale. Dal gioco legale al riordino normativo fino agli aspetti sociali e psicologici. I dati raccolti sono stati presentati nel contesto di eventi che hanno visto il coinvolgimento di esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’appuntamento di novembre, moderato dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli, sarà occasione per presentare l’ultima indagine dell’Osservatorio focalizzata sulla situazione del gioco fisico dal punto di vista degli operatori del settore, identificando gli elementi che caratterizzano la situazione attuale, gli scenari e le prospettive future. L’iniziativa sarà aperta dalla presentazione del ...

È qui solo pera tennis, non dà fastidio a nessuno. Penso che il modo in cui sia stata ... Nonostante tutti i titoli dei giornali, è ancora uno dei nostri piùcampioni e, alla fine, è ...1519 - Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie concerimonie,... Sul lavoro invece è tempo di farsi avanti e dile proprie carte. Gemelli: Oggi cerca di ...Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro il Milan.