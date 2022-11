MOVIOLA – Juventus-Inter | gol di Danilo annullato dal Var per un fallo di mano VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) Polemiche inper il golcol Var a. I bianconeri raddoppiano passando sul 2-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo che porta al gol il brasiliano. Ma c’è un tocco con il braccio che cambia leggermente traiettoria al pallone: sembrava di De Vrij, invece al monitor viene ravvisato un tocco dello stesso, per cui si procede con annullare la rete senza on field review perché non si può segnare di. La stessa, al contempo, veniva tirata dall’olandese, per questo tanti i dubbi e altrettante le polemiche, ma la decisione può essere corretta. In alto ecco ildel concitato episodio. SportFace.

