Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Charlie | “Ti tiro una padellata in testa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 novembre 2022) Si può arrivare a litigare per una canzone? E’ successo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ieri sera infattiGnocchi sembra aver particolarmente insistito conper farle cantare una canzone. Ma lanon ha gradito il continuo pressing da parte di Gnocchi e alla fine ha sbottato. Non solo, la Rosseti si è sentita particolarmente offesa da una frase pronunciata da Gnocchi, lo speaker le ha dato dellavuota. Parole che laproprio non ha mandato giù. Ha fatto quindi notare alla Goich questo atteggiamento di Gnocchi che proprio non le piace, anche perchè a suo dire, avrebbe un modo di agire sempre uguale. Dopo aver commesso l’errore, aspetta qualche ora e poi si scusa. Ma non può sempre funzionare. “Non mi offendono i ragazzi giovani p**ca ...