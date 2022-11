La rivincita dei nerd

Leggi su gqitalia

(Di domenica 6 novembre 2022) Gli insegnamenti degli uomini con gli occhiali più eleganti al mondo Sopra, in senso orario dall’alto a sinistra: David Letterman, Seth Rogen, Bowen Yang, Tyrrell Winston, Edgar Davids, Kaytranada e David Sedaris Photographs: Getty ImagesLA VARIETÀ È TUTTO «Quando indossi gli occhiali, accetti di essere un certo tipo di persona», sostiene David Sedaris. Perciò il celebre scrittore e umorista ne tiene a portata di mano nove paia diversi da portare a rotazione. LENTI COLORATE SÌ, MA NON TROPPO Durante le inaugurazioni delle gallerie, l’artista newyorchese Tyrrell Winston porta occhiali dalle lenti color pesca. «Sono situazioni in cui mi sento particolarmente vulnerabile», spiega, «per cui li uso come una maschera da supereroe dotata del potere di proteggermi». UNO STILE INCONFONDIBILE L’inconfondibile montatura sportiva massiccia di Edgar Davids, leggenda olandese del calcio, ha ...