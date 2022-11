Juventus Inter | le 3 mosse di Allegri e Inzaghi

(Di domenica 6 novembre 2022) Quali potrebbero essere ledei due misterstasera in? La Gazzetta dello Sport traccia queste ipotesi.1) Miretti tra linee deve farsi trovare soprattutto da Locatelli2) Cuadrado e Kostic devono essere bravi a ripiegare per formare unalinea a 5 in fase difensiva3) Rabiot ha licenza di sganciarsi1) Dumfries e Dimarco devono agire da attaccanti aggiunti2) Mkhitaryan pronto ad abbassarsi al fianco di Calhanoglu per aiutarloin regia3) Dzeko agirà anche sulla trequarti per smistare il gioco L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sia lache l'sono in un momento della stagione dove è vietato perdere. Lanon può permettersi di perdere per non aumentare ulteriormente il divario dalla parte alta di classifica, l' ...Commenta per primo I precedenti di, gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A .Il Sabato della trediscesima giornata ha detto molto. La Domenica potrebbe dire anche di più Il Napoli vince lo scontro diretto in casa della seconda in classifica, l’Atalanta e allunga in classifica ...SERIE A - Mettiamo a confronto i 22 protagonisti del big match della 13a giornata e cerchiamo di capire chi è la favorita della vigilia.