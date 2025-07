Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione ai danni di un ex | cosa è successo

Taylor Mega si trova al centro di un'inchiesta delicata: la Procura di Milano l’ha indagata per estorsione e diffamazione ai danni di un ex compagno, un imprenditore londinese. Un avviso di conclusione delle indagini apre la strada a una possibile richiesta di rinvio a giudizio, sollevando interrogativi sulla sua vicenda personale e pubblica. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Taylor Mega è indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione ai danni di un ex compagno, un imprenditore 38enne residente a Londra. Lo rivela un avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, primo passo verso una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato da la Repubblica e confermato da fonti giudiziarie, la vicenda ruoterebbe attorno alla restituzione di un paio di orecchini dal valore di oltre 50mila euro, richiesti dall'ex alla fine della relazione con l'influencer. L'accusa più grave è quella di estorsione: la modella avrebbe incaricato un uomo di avvicinare l'ex compagno e intimidirlo, sostenendo di appartenere a una famiglia mafiosa calabrese.

