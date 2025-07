Wimbledon Paolini out al secondo turno | l’azzurra dice addio alla Top 10 del ranking?

L’eliminazione di Jasmine Paolini al secondo turno di Wimbledon rappresenta un colpo a sorpresa per il tennis italiano. La nostra talentuosa azzurra, che rischia di perdere tutti i punti conquistati lo scorso anno, ha ceduto contro Rakhimova in una battaglia combattuta fino al terzo set. Un risultato che non solo interrompe il suo cammino nel prestigioso torneo londinese, ma anche la priva temporaneamente della vetta della classifica mondiale.

