Calcio femminile in Spagna hanno vinto le giocatrici | hanno ottenuto le donne ai posti di comando in Federazione

Lo staff è più professionale, simile a quello maschile. Restano da consolidare i successi sul campo e continuare a promuovere un calcio femminile di eccellenza in Spagna, affinché questa rivoluzione porti benefici duraturi e pari opportunità per tutte le atlete.

Dopo lo scandalo Rubiales, le calciatrici spagnole hanno chiesto un cambiamento totale nella Federazione. Ora, con il nuovo presidente Louzán, molte donne occupano ruoli di comando nel calcio femminile, e la federazione ha ristrutturato completamente la sua struttura. Lo staff è più professionale, simile a quello maschile. Restano da decidere alcuni allenatori, tra cui Montse Tomé, il cui futuro dipenderà dall’Europeo. El Mundo inquadra il contesto del calcio femminile e si torna ovviamente al 20 agosto 2023, alla vittoria del Mondiale e a quel bacio estorto da Rubiales (ex presidente della federcalcio) alla calciatrice Hermoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calcio femminile, in Spagna hanno vinto le giocatrici: hanno ottenuto le donne ai posti di comando in Federazione

In questa notizia si parla di: federazione - calcio - femminile - donne

Brasile: Corte ordina rimozione presidente federazione calcio - La Corte di giustizia di Rio de Janeiro ha disposto la rimozione di Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della Federazione calcistica del Brasile.

La federazione ha provato a nascondere il risultato dell'Amichevole tra Svizzera femminile, in preparazione all'Europeo di casa, e U15 maschile del Lucerna. Il 7-1 in realtà non fa nemmeno scalpore, perché già tante amichevoli miste di questa natura hanno d Vai su Facebook

Calcio femminile, in Spagna hanno vinto le giocatrici: hanno ottenuto le donne ai posti di comando in Federazione; “Non è calcio femminile, è calcio”: la celebra la Giornata internazionale della donna; Nations League donne. Poker Italia in Galles, le azzurre restano nella Lega A.

Calcio femminile, in Spagna hanno vinto le giocatrici: hanno ottenuto le donne ai posti di comando in Federazione - Lei non c'è ma la piattaforma politica delle calciatrici è passata ... Secondo ilnapolista.it

“Combattere per combattere”, quando i diritti delle donne si conquistano sul ring - Combattere per combattere, di Iacopo Ricci e Marta Sicigliano – Edito da Hellnation Libri, marchio editoriale di Red Star Press - Lo riporta ilfoglietto.it