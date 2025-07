Fedez e la separazione da Chiara Ferragni | come l’ha spiegata ai suoi figli

Fedez si apre come mai prima d’ora, condividendo con sincerità i momenti più delicati della sua vita. Nell’intervista rivelatrice di Gabriele Vagnato, il rapper milanese affronta con trasparenza temi come la separazione da Chiara Ferragni, il rapporto con i figli e le sfide personali, offrendo uno sguardo autentico su un percorso di rinascita che emoziona e ispira. Un dialogo intimo che offre uno...

Fedez torna a parlare di sé in un’intervista lunga e senza filtri realizzata da Gabriele Vagnato per il suo canale YouTube. In un momento di apparente rinascita personale, il rapper milanese ha affrontato alcuni dei temi più delicati della sua vita recente: dalla separazione da Chiara Ferragni al rapporto con i figli, fino ai rumors su Clara Soccini e all’uso della marijuana come strumento di sollievo mentale. Un dialogo intimo, che offre uno sguardo autentico su un uomo che, dopo anni di sovraesposizione mediatica, sembra finalmente voler mostrare le sue fragilità con coraggio. Paternità da single: un nuovo inizio con Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it