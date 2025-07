Lotta Fabiana Rinella approda alla finale per il bronzo nei -55 kg agli Europei Under 20 di Caorle

L’entusiasmo degli Europei Under 20 di lotta cresce con la conquista di Fabiana Rinella, che si prepara a disputare la finale per il bronzo nei -55 kg. Dopo un percorso emozionante e vittorie decisive, la giovane atleta italiana dimostra talento e determinazione sul tappeto del PalaMare di Caorle. La sua avventura continua: sarà in grado di portare a casa il podio? Restate con noi per scoprire il gran finale!

Va in archivio la terza giornata degli Europei Under 20 di lotta, manifestazione in corso al PalaMare di Caorle: sulle materassine si sono disputate le ultime finali della greco-romana e le prime eliminatorie della femminile. In casa Italia arriva il passaggio alla finale per il bronzo di Fabiana Rinella nei -55 kg. Nei -55 kg della femminile Fabiana Rinella elimina all'esordio la russa Natalia Gorlova con lo score di 15-9, mentre ai quarti supera la turca Tuba Demir con il punteggio di 4-3. In semifinale l'azzurrina cede alla magiara Gerda Terek, vittoriosa per 4-1, ed accede alla finale per il bronzo, dove sfiderà la transalpina Lilya Cohen.

