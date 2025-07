AmbFertitta | Meloni grande amica degli USA alleanza mai così forte

L'alleanza tra Italia e Stati Uniti si rafforza sotto la guida di Giorgia Meloni, definita dall'ambasciatore Fertitta una leader forte e un'amica preziosa degli USA. In un momento cruciale per le relazioni transatlantiche, il sostegno reciproco si conferma fondamentale. La partnership tra i due paesi si distingue per il suo carattere solido e strategico, promettendo di affrontare insieme le sfide del futuro. Un impegno che rafforza il legame storico tra le nazioni e apre nuove prospettive di collaborazione.

Roma, 2 lug. (askanews) – “La premier Giorgia Meloni è una leader forte e una grande amica degli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, nel suo discorso al ricevimento per la Festa dell’Indipendenza presso Villa Taverna. “Apprezziamo profondamente il suo impegno per la nostra partnership e per la relazione transatlantica”, ha aggiunto. Rivolgendo un saluto anche alle altre autoritĂ presenti, Fertitta ha elogiato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per “una politica estera lucida che pone la cooperazione con gli Stati Uniti al centro della leadership italiana, dall’Ucraina al Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fertitta - meloni - amica - forte

Oggi a Mormant-sur-Vernisson, in Francia, per partecipare all’evento dei Patrioti per l’Europa. Proprio un anno fa, i leader delle forze che davvero vogliono cambiare questa Ue si sono dati appuntamento per dare vita a una alternativa forte, autorevole, determi Vai su Facebook

Amb.Fertitta: Meloni grande amica degli USA, alleanza mai così forte; Amb Fertitta: Italia conti sempre su Usa, noi contiamo su Italia; Meloni a Mar-a-Lago per la missione da Trump. Rubio: «Giorgia, una leader forte». Sul tavolo anche il caso di Cecilia Sala.

Amb.Fertitta: Meloni grande amica degli USA, alleanza mai così forte - (askanews) – “La premier Giorgia Meloni è una leader forte e una grande amica degli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, nel suo discorso al ... Da askanews.it