Inzaghi ha distrutto l’Inter | che bordata dall’ex nerazzurro!

Simone Inzaghi si congeda dall’Inter lasciando un segno indelebile, tra critiche e polemiche. L’ex nerazzurro ha affrontato una fine controversa, con molte domande irrisolte sulle modalità del suo addio. La sua avventura milanese, lunga quattro anni, si conclude tra luci e ombre, mentre ora si apre un nuovo capitolo al Al Hilal. Ma cosa resta davvero di questa gestione? La risposta risiede nei dettagli ancora da svelare.

Parole al veleno nei confronti di Simone Inzaghi e del suo operato in qualità di allenatore nerazzurro: l’ex Inter non ha dubbi L’era di Simone Inzaghi all’Inter si è conclusa con non pochi strascichi e discussioni per le modalità e le tempistiche con cui l’addio è maturato e si è compiuto. Dopo quattro anni alla guida dei nerazzurri, il tecnico piacentino ha pensato di porre fine alla sua esperienza a Milano e si è trasferito all’ Al Hilal. Le prime uscite con la compagine saudita stanno mettendo in mostra le sue doti da allenatore, con il pareggio strappato al Real Madrid nella fase a gironi del Mondiale per Club e la vittoria contro il Manchester City di Guardiola agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it