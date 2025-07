Cassano | Con Gasperini la Roma può far paura alla gente chiedo pazienza

Il mercato della Roma sta per decollare e la strada verso grandi traguardi si fa sempre più chiara. Con Gasperini in panchina e un progetto ben avviato, il club punta a rinforzarsi nelle prossime settimane, puntando a riportare la squadra in Champions League. La pazienza dei tifosi sarà fondamentale: ogni passo, anche quelli più piccoli, contribuirà a scrivere un nuovo capitolo di successi giallorossi. Nel frattempo...

Prenderà man mano piede il mercato della Roma in questi prossimi due mesi, dopo aver messo a referto le plusvalenze necessarie ad archiviare i paletti pattuiti con la UEFA, almeno per quest'estate. Massara è già al lavoro ( c'è Guessand per l'attacco ), per costruire una squadra nelle corde di Gasperini, un allenatore che ha le qualità giuste per riportare il club in Champions League, ma servono forze fresche adatte al suo gioco. Nel frattempo però in tanti esprimono fiducia e approvazione verso la scelta dei giallorossi di affidarsi all'ex tecnico dell'Atalanta, e fra questi c'è anche Antonio Cassano.