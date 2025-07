Lautaro Martinez e il retroscena | Un altro compagno non ha gradito le sue parole

Dopo l'emozionante match tra Inter e Fluminense, si svelano i retroscena che fanno discutere: le parole di Lautaro Martinez non sono state ben accolte da alcuni compagni. Il Corriere della Sera rivela i dettagli di un episodio inaspettato, che sta facendo riflettere tutto l'ambiente nerazzurro. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro il controverso sfogo del capitano.

Nuovo retroscena sul post Inter Fluminense, c'è chi non ha gradito le parole di Lautaro Martinez. Il Corriere della sera ha svelato un retroscena su Inter Fluminense, qualcuno non ha gradito le parole di Lautaro Martinez: Sui quotidiani si parla ancora dello sfogo, inaspettato, di Lautaro Martinez  nel post partita di Inter-Fluminense di lunedì sera. Da Calhanoglu a Thuram, c'è chi non ha ovviamente gradito la sparata del capitano nerazzurro: «Dalla squadra arrivata alla finale di Champions con tante aspirazioni – scrive il Corriere della Sera -, agli schiaffi (verbali) che volano tra Lautaro e Calhanoglu, quest'ultimo appoggiato attraverso lo strumento del «like» su Instagram, oltre che dal suo amicone Arnautovic anche da due «insospettabili» come Marcus Thuram e Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi.