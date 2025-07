Beach Volley | Sestini e Mancinelli puntano in alto tra circuito italiano e internazionale

Eleonora Sestini ha avuto un inizio di stagione straordinario, distinguendosi per le sue prestazioni eccezionali e la determinazione. Con la complicità di Maria Rachele Mancinelli, le due atlete rappresentano il volto più brillante del beach volley italiano e internazionale. Nella nuova puntata di Beach Zone, scopriremo i segreti del loro successo e i progetti futuri, sottolineando come siano pronte a puntare ancora più in alto.

Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli sono le ospiti speciali della nuova puntata di Beach Zone, il format dedicato al meglio del beach volley italiano e internazionale, condotto da Simona Bastiani ed Enrico Spada. Le due atlete si sono messe in evidenza nella prima parte della stagione 2025, conquistando risultati importanti sia nel Campionato Italiano Assoluto sia a livello internazionale. In particolare, Eleonora Sestini ha avuto l’occasione di vestire la maglia della Nazionale Italiana di beach volley, prendendo parte alle qualificazioni della Nations Cup a Messina, sostituendo l’infortunata Reka Orsi Toth. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Volley: Sestini e Mancinelli puntano in alto tra circuito italiano e internazionale

