Manuel Mastrapasqua ucciso dopo lavoro per delle cuffiette | ora la decisione sul giovane killer

Sei di fronte a una vicenda sconvolgente che scuote le fondamenta della nostra comunità: la tragica uccisione di Manuel Mastrapasqua, un giovane vittima di un gesto ignobile legato alle cuffiette. In un attimo, la quiete di Rozzano si è spezzata, lasciando spazio a un dolore profondo e a una domanda senza risposta: chi è il 160° giovane killer? Ora, la decisione finale si avvicina, e il destino di un'intera generazione pende da un filo.

Nella quiete ingannevole di una sera d'autunno, quando il mondo sembrava addormentato nel suo placido riposo, la città di Rozzano, una tranquilla località incastonata nell'hinterland milanese, si è trasformata, in un istante fugace, nel teatro di un atto di violenza inaudita. Un gesto tanto rapido quanto brutale che avrebbe infranto irrimediabilmente il cuore di una famiglia e segnato per sempre la memoria di una comunità intera. Era l' 11 ottobre, una data destinata a rimanere impressa a fuoco, quando la vittima, il trentunenne Manuel Mastrapasqua, si è trovato, senza alcun preavviso, al centro di un assalto immotivato.

