Il caso Calhanoglu all'Inter si sta intensificando, trasformandosi in una vera e propria crisi tra il centrocampista turco e la società nerazzurra. Dopo le tensioni post-partita e i recenti scontri pubblici, la situazione appare difficile da gestire. Tuttavia, ci sono alcune strategie e fattori che potrebbero aiutare a ricominciare e ricostruire un clima sereno. Ecco cosa può fare l’Inter per superare questa fase delicata e tornare a concentrarsi sugli obiettivi stagionali.

Calhanoglu e l’Inter ormai ai ferri corti, dopo il botta e risposta delle ultime ore. Nelle prossime settimane si deciderà il tutto. FRATTURA PROFONDA – In casa Inter continua il caso Hakan Calhanoglu, dopo quanto successo nel post partita di Inter-Fluminense. Lo sfogo di Lautaro Martinez, l’aggiunta del presidente Beppe Marotta e poi il contrattacco di Calhanoglu e consorte. Insomma, si tratta di una situazione alquanto complicata. Luca Marchetti, in collegamento da Ostia per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla situazione confermando appunto le difficoltà di un’eventuale riconciliazione: « Difficile che si riinizi con Calhanoglu, la frattura, dopo le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta nel post di Inter-Fluminense, è profonda, ci vorrà davvero uno sforzo notevole per andare oltre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Inter, difficile si ricominci! Ecco cosa può aiutare – Sky

