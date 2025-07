The Last Of Us 3 | Neil Druckmann non sarà autore e regista della serie nella prossima stagione

Neil Druckmann, mente dietro il successo di The Last of Us, ha sorpreso i fan annunciando che non sarà coinvolto come sceneggiatore o regista nella terza stagione della serie HBO. Nonostante questa scelta, rimarrà comunque produttore esecutivo, assicurando un legame costante con il progetto. L’addio di Druckmann apre nuove prospettive e pone domande su come si evolverà la narrazione. L’attesa cresce: cosa ci riserverà il futuro di questa amatissima serie?

Neil Druckmann, co-creatore della serie HBO, ha annunciato la sua scelta di non essere coinvolto in modo creativo nella realizzazione dei prossimi episodi di The Last Of Us. Neil Druckmann non sarà coinvolto come sceneggiatore o regista della stagione 3 di The Last Of Us. Il co-creatore del videogioco e dell'adattamento televisivo resterà comunque un produttore esecutivo dello show targato HBO. L'annuncio di Druckmann In un comunicato ufficiale, Neil Druckmann ha dichiarato: "Ho preso la difficile decisione di allontanarmi dal mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO. Con il lavoro completato sulla stagione 2 e prima che ogni lavoro significativo sulla terza inizi, ora è il momento giusto per passare a dedicarmi completamente a Naughty Dog e ai suoi progetti futuri, tra cui scrivere e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last Of Us 3: Neil Druckmann non sarà autore e regista della serie nella prossima stagione

