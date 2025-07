Jasmine Paolini schiacciata dal peso delle aspettative | con le cambiali alle spalle ora può esserci un nuovo inizio

Jasmine Paolini, la talento toscano, aveva sempre affrontato le sfide con determinazione, ma le recenti aspettative e le cambiali alle spalle hanno pesato come un macigno. Tuttavia, il 2024 si apre con speranze di rinascita: le finali Slam consecutive hanno catapultato la sua carriera in una nuova dimensione. Ora, con una rinnovata energia e un nuovo coach, Jasmine è pronta a riscrivere il suo destino nel mondo del tennis.

Il 2024 di Jasmine Paolini è stato qualcosa di incredibile e le due finali Slam consecutive hanno lanciato la tennista toscana in una nuova dimensione. I risultati ottenuti hanno sicuramente alzato le aspettative sull’azzurra in questa stagione, quella difficilissima della riconferma. Una pressione che probabilmente ha bloccato in molti frangenti la numero cinque del mondo, arrivata anche improvvisamente a cambiare allenatore, passando dallo storico Renzo Furlan allo spagnolo Marc Lopez. Dopo un inizio di 2025 complicato, dove è arrivata anche l’eliminazione al terzo turno agli Australian Open per mano di Elina Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it